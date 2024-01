Erkältung nicht in die Arbeit „mitnehmen“

Gesunde Schleimhäute für die Abwehr

Die Schleimhäute in Nase und Rachen sind Bestandteile des Immunsystems und können dazu beitragen, das Eindringen von Krankheitserregern zu verhindern. Trockene Luft macht die Schleimhäute durchlässiger und erleichtert die Infektion. Und warum erwischen uns jetzt besonders viele Viren? Erstens wird in der kalten Jahreszeit mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbracht, außerdem sorgt die Kälte dafür, dass sich die Blutgefäße in den Schleimhäuten zusammenziehen. Krankheitserreger können dadurch nicht mehr so leicht abgewehrt werden.