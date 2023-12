Asthma: Therapie richtet sich nach dem Schweregrad

„Natürlich ist Asthma eine Krankheit, die mehr oder weniger gekommen ist, um zu bleiben. Aber mit der heutigen Medizin und den Medikamenten, die wir den Patientinnen und Patienten anbieten können, ist es sehr gut therapierbar und die Menschen können gut im Alltag damit umgehen“, so Dr. Robab Breyer-Kohansal, Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin von der Klinik Hietzing in Wien. Im Gesundheitsmagazin erklärt sie genau, was der Unterschied zwischen Belastungs- und allergischem Asthma ist und wie hier die Diagnose gestellt wird. „Eine gute Anamnese bei einem Facharzt oder einer Fachärztin ist unumgänglich. Dabei sehen wir genau auf die Familiengeschichte des Patienten oder der Patientin und hinterfragen auch, ob Allergien vorliegen“, so die Ärztin.