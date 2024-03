Irres Wendemanöver von Geisterfahrer

Gegen 12.30 Uhr ist am Montag ein Unbekannter mit seinem Pkw bei Bregenz auf die Rheintalautobahn in Richtung Deutschland aufgefahren. Direkt vor der Einfahrt in den Pfändertunnel lenkte er seinen Wagen auf den Pannenstreifen. Und dann geschah Ungeheuerliches: Der Unbekannte drehte mit seinem dunklen Kombi um und fuhr als Geisterfahrer in Richtung Tirol weiter!