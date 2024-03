Auf Herd vergessener Topf löste Feuerwehrsatz aus

Starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Vorklostergasse in Bregenz meldete ein Anrufer am Montagmorgen gegen 0.30 Uhr bei der Landesleitzentrale der Polizei. Als die Rettungskräfte eintrafen, fanden sie den Anrufer, der bereits aus seiner Wohnung geflüchtet war, im Stiegenhaus.