Acht Bands feiern den 125er der Grazer Institution

Ab 1950 war es Heimstätte für das Kabarett und schließlich ein mehr schlecht als recht gehendes Kino. In den 1960ern wurde es zum Haus der Jugend, bot neben Konzerten auch viel Kindertheater und seit den frühen 1990ern ist es als Orpheum ein Ort, an dem sich internationale Superstars, bekannte Bands, junge heimische Musiker, Kabarettisten, Autoren, Schauspieler und der Kasperl die Klinke in die Hand geben. Und an dem viele Steirer viele Erinnerungen gesammelt haben.