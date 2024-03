Neureuther tobt: „Die Pläne sind absolut pervers“

Das asiatische Olympia-Komitee beschloss im Herbst 2022 die Vergabe der Winterspiele an den Wüstenstaat. Im Berggebiet „Trojena“ fallen die Temperaturen zwar zeitweise auf den Gefrierpunkt, in der Gegend fallen allerdings kaum Niederschläge. Die Wettbewerbe müssen daher auf Kunstschnee ausgetragen werden. Laut Neureuther mache man mit solchen Entscheidungen den Sport kaputt. „Vermutlich muss aber erst ein Super-GAU kommen, bevor Einsicht einkehrt“, so der 39-Jährige im Interview mit der „Zeit“.