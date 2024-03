Rückschlag für Bergheim bei Schriebl-Debüt

Rif ab Sommer nicht mehr Heimat von Grödig

Bis zu den Entscheidungsspielen um den Klassenerhalt ist aber noch Zeit. Fix: Grödigs Salzburger Liga-Herren müssen im Sommer weg aus Rif, weil die Bergheim/Red Bull-Mädels einziehen. Beim Bundesligisten ist aktuell geplant, dass je zwei Trainings daheim und zwei in Rif stattfinden. Die Vorbereitung stieg heuer in der Lieferinger Akademie, was aber keine Option für die Zukunft ist.