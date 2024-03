Austria erleidet herben Dämpfer zum Auftakt

Das haben sich die Austrianer bestimmt anders vorgestellt. Zum Start ins Frühjahr patzten die Violetten beim Gastspiel bei Silz/Mötz und verloren die Westliga-Partie überraschend mit 1:3. Schon früh zeichnete sich die Niederlage ab. Nach einer Viertelstunde traf Michael Augustin für die Hausherren. Der Winterkönig kam nach der Halbzeit nicht gut aus der Kabine, kassierte das 0:2. In der 72. Minuten machte Silz/Mötz den Deckel drauf. Erst in der Nachspielzeit traf Yannic Fötschl zum Endstand. Wermutstropfen: Tormann Manuel Kalman musste verletzt ausgewechselt werden, der 19-jährige Edin Omerovic feierte sein Debüt. Weil Hohenems als erster Verfolger nur Unentschieden spielte, halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Doch um den Traum vom Aufstieg weiter zu behalten, brauchen die Austrianer auch Siege. Flattern etwa die Nerven?