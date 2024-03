Bürgernähe brachte ihnen Erfolg bei den Wahlen

Grüne schaffen in einigen Orten den zweiten Platz

„Wir sind öfters zu Hausbesuchen ausgerückt, hatten einen großen Stand. Ich glaube, wir haben mehr gemacht als die anderen Parteien“, sagt Till Radermacher. Er hat mit den Grünen in Bergheim mit 15,3 Prozent Platz zwei in der Gemeindevertretung erreicht. Noch einen Grund sieht er in der Urbanisierung der Gemeinde durch die Nähe zur Landeshauptstadt.