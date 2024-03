Die Wiederauferstehung des FC Dornbirn

Lösungen gefunden

„Es freut mich unglaublich für die Mannschaft“, jubelte Orie – auch der zum Trainer mutierte Sportdirektor hatte nach dem Schlusspfiff im ImmoAgentur Stadion ein wenig Wasser in den Augen. „Die Spieler haben alles gegeben. Wir haben Lösungen gefunden, auch die Wechsel und Umstellungen haben super geklappt. Jetzt hoffe ich, dass wir so weitermachen können. Dann haben wir eine Chance, den Klassenerhalt in dieser für uns bisher so furchtbaren Saison doch noch zu schaffen.“