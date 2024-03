Bangen um Wiener Olympia-Hoffnung

Trainer Willi Wöber, der im Jänner an der BOKU seine Doktorarbeit („KI-Modelle für die Quantifizierung der Biodiversität am Beispiel des Nilbuntbarsches“) mit Auszeichnung bestanden hat, sagt: „Wir sind positiv gestimmt, dass bis Paris wieder alles passt.“ In Wizanis Abwesenheit holten in der Hopsagasse Fiona Beigelbeck und Niki Fröschl die Wiener Titel. Benny freute sich mit seinen Trainingspartnern.