„Hatte nie so viele Zweifel wie in diesem Jahr“

Hat Ihnen Ihre Teilnahme bei der ORF-Castingshow in diesem harten Geschäft einen Bonus verschafft?

Auch ich habe Tage, an denen ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wenn zum Beispiel Gigs ausbleiben. Mein Starmania-Vertrag ist schon lange ausgelaufen, der war von vorne herein auf zwei Jahre befristet. Das war im Endeffekt ein stetiges, langsames Auseinandergehen. Aber das war von vorne herein klar. Gebracht hat es eher für mich persönlich etwas. Mir wurde klar, was ich will und was ich nicht will. Und auch, dass ich mich auf meine Instinkte verlassen kann.