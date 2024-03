ÖSV-Boarder bereit für Jagd auf den Super-Kanadier

Dem 22-Jährigen aus Quebec reicht schon ein neunter Platz, um seinen ersten Sieg im Gesamtweltcup in trockene Tücher zu bringen – bereits drei Rennen vor Saisonschluss. Das bringt auch Izzi, seines Zeichens dreifacher Gewinner der großen Kristallkugel, ins Schwärmen. „Man kann sich viel von Eliot abschauen, speziell was die Linienwahl in den Kurven angeht. Mit so einem Können war ich in seinem Alter noch nicht gesegnet.“