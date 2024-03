Ein Strandbad wird zur modernen Chill-Zone

Zwei Jahre lang wurde in der Gemeinde St. Georgen am Längsee wegen des in die Jahre gekommenen Strandbades geplant und getüftelt. Letztendlich führte der Zusammenhalt aller Parteien zu einem Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Bereits Ende Juni soll das Strandbad in neuem Glanz erstrahlen und für eine Aufwertung der Region und vor allem mehr Badegäste sorgen.