Radwege, die mit Photovoltaik Strom produzieren

Die PV-Module überdachen die Radwege und bieten Pedalrittern Schutz vor Regen und Sonne. Die einzelnen PV-Elemente sind 12 Meter lang und können in 50-Zentimeter-Schritten in die Breite wachsen. Jedes Element beinhaltet neben PV-Glasmodulen und Halterungen die Stahlunterkonstruktion mit Leitungs- und Kabelstruktur sowie eine Fundierung. Die Verankerung erfolgt ganz ohne Beton- und Grabungsarbeiten. Die Wechselrichter werden in das Tragwerk integriert.