Bernhard Heinzle bleibt Vorarlberger AK-Präsident

Vorarlbergs Arbeiterkammer (AK)-Präsident Bernhard Heinzle von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG-AK) ist am Donnerstag in seiner Funktion bestätigt worden. Der 48-Jährige wurde in der konstituierenden AK-Vollversammlung von 62 der 70 Kammerräte gewählt. Ebenfalls wiedergewählt wurden die drei Vizepräsidenten Jessica Lutz (FCG-AK), Thomas Jutz (FCG-AK) sowie Manuela Auer von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG).