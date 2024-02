U-Ausschuss-Akten verweigert: ÖVP greift Zadic an

Noch bevor die Befragungen der Untersuchungsausschüsse gestartet sind, gibt es Zank zwischen den Koalitionspartnern. Andreas Hanger, Fraktionsführer der ÖVP im U-Ausschuss, richtet wegen der verweigerten Aktenlieferung scharfe Worte an die Justizministerin. Sie dürfe „sich von FPÖ-Chef Kickl nicht einspannen lassen, den parteiinternen Finanz-Skandal rund um Mario Kunasek mit persönlicher Bereicherung unter den Teppich zu kehren“, so Hanger in einer Aussendung. Er warf Zadic vor, durch die Weigerung die Aufklärungsarbeit des Parlaments zu behindern.