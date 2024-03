Falsche Giraffe | Falsche Ärzte

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nein, nicht Amerika, das war einmal. Denn mit dem, was in Österreich geht – damit können die USA längst nicht mehr mithalten. Allein, was „Krone“-Kollegen in jüngerer Vergangenheit probiert – und geschafft haben! Besonders verlockend und erfolgversprechend sind Ausschreibungen, bei denen es um etwas geht. So wurde ja bekanntlich im Vorjahr ein neuer SPÖ-Parteichef oder eine neue Parteichefin gesucht, jeder konnte sich bewerben. Wie gut wird geprüft, wer sich da meldet? Das wollte damals „Krone“-Journalist Michael Pommer wissen und bewarb sich – als Giraffe aus dem Schönbrunner Tierpark. Und, bingo: Die Giraffe wurde als Kandidatin angenommen und herzlich willkommen geheißen. Parteivorsitzender wurde die Giraffe letztlich nicht. Wohl, weil der Kollege die Sache vorzeitig publik gemacht hat. Und so wurde es schließlich ein anderer…