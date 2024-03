Caterer übernimmt nun ab Mai den Promenadenhof

In Linz schon bekannt

Denn ab 2025 wird das Gebäude für zwei Jahre eine Baustelle sein. Die DoN-Gruppe ist in Linz nicht unbekannt, führt schon „Das Anton“ im Musiktheater, das Restaurant „Bruckners“ im Brucknerhaus und das Braulokal „Liesl“ in der Tabakfabrik, wo auch das Linzer Bier gebraut wird.