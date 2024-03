Deutsch-Israeli im Gazastreifen für tot erklärt

Laut Regierungsangaben sind noch etwa 100 Geiseln am Leben. Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppierungen ein Massaker an Zivilpersonen in Israel verübt und dabei ungefähr 250 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Während einer Feuerpause Ende November wurden 105 Geiseln freigelassen.