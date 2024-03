AMS-Chef Kopf sieht Handlungsbedarf bei IT-Skills

Für das Arbeitsmarktservice (AMS) sei es wichtig zu erkennen, „welche Skills in den unterschiedlichen Jobprofilen und Unternehmensbereichen benötigt und entwickelt werden müssen“, so Kopf. Für das Barometer wurden 3600 Österreicher, die sich in der digitalen Welt bewegen, im Alter zwischen 16 und 84 Jahren, vom Marktforschungsinstitut bilendi befragt.