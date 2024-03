Olympia-Hoffnung geht mit einer Motte fremd

Matthäus Zöchling ist jedenfalls Feuer und Flamme für seine „Neue“, mit der er so so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser verbringt. Ende September steigt am Traunsee in Oberösterreich die Europameisterschaft. „Von der Zeit her ein interessanter Slot“, hat das natürlich längst mit seinem Regattakalender verglichen, „wenn‘s passt, dann möchte ich dort mitfahren!“