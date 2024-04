Im Pappelstadion steigt das Duell der Unbesiegten

Siegendorf ist gewarnt

Dass Siegendorf dies heuer zum zweiten Mal binnen drei Jahren wird, scheint bei acht Punkten Vorsprung außer Frage – auch wenn Trainer Nikolaus Schilhan bremst: „Wir haben noch nichts zu feiern, in sechs Runden kann viel passieren.“ Die Favoritenrolle in Mattersburg nimmt er dagegen an: „Wir spielen ja auch höher – aber wir sind gewarnt, werden auf der Hut sein müssen.“ Auf jeden Fall freuen er und sein Team sich darauf, vor einer stolzen Kulisse im Pappelstadion zu spielen, nimmt man den Bewerb „zu 100 Prozent ernst. Wir wollen das Double!“ Das zweite Halbfinale steigt am 20. Mai zwischen dem SK Pama und Draßburg, das Finale wird am 30. Mai gespielt.