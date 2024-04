Mattersburgs Duo mit Team auf Jagd nach Punkten

„Zum Baden sind die Temperaturen noch nicht“, lächelt Charlize Mörz – die freilich vor ihrem Einsatz am Donnerstag bei der Kunstturn-Europameisterschaft in Rimini nicht viel Zeit dafür hätte. „Aber natürlich gehen wir raus zum Spazieren und Luft schnappen, wohnen nur ein paar Minuten vom Meer entfernt.“ Die meiste Zeit in Italien verbringen Charlize und auch Schwester Alissa entweder im Hotel oder in der Trainingshalle. Gestern fand dann das Podiumstraining in der Wettkampf-Arena statt. Die zwei wissen bereits, dass sie wohl beide keinen Mehrkampf turnen werden. „Zu 99 Prozent“, erklären sie unisono.