Swarovski setzt in der Konsumkrise auf Luxus

Dank Testimonials und neuen Kollektionen soll die Marke auch bei der jungen Generation stärker positioniert werden. Mit der Modeikone Kim Kardashian ging letztes Jahr auch die Eröffnung eines Shops auf der Fifth Avenue in New York über die Bühne, eine Kooperation mit dem Modelabel Skims steigert den Umsatz, so das Unternehmen. Auf Flagship-Stores dieser Art will sich die Schmuckmarke generell konzentrieren. Insgesamt ist die Zahl reiner Swarovski-Shops nämlich seit 2019 um 25 Prozent zurückgegangen.