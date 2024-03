Züge in Deutschland fahren wieder planmäßig

Fahrgäste müssten sich am heutigen Mittwoch aber auf volle Züge einstellen, weil viele Menschen ihre Reise nachholen würden. Im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr gilt inzwischen wieder das übliche Fahrplanangebot. Der Streik am Dienstag führte auch in Österreich zu mehreren Ausfällen, beispielsweise der Railjet-Verbindungen Wien-München der ÖBB. Wie berichtet, hatte die Gewerkschaft den Personenverkehr von Dienstagnacht bis Mittwochnacht, 2 Uhr, bestreikt. Im Güterverkehr wurde die Arbeit bereits am Montagabend niedergelegt.