Streit wegen Taxi-Kosten: Flucht in eiskalten Bach

Spektakuläre Szenen spielten sich am Dienstagabend im Tiroler Wintersportort Sölden ab: Nachdem ein Urlauber mit einem Taxifahrer wegen der Rechnung in Streit geraten war, sprang der Este über die Leitschiene und stürzte fast 50 Meter in einen Bach. Im eiskalten Nass ging die Flucht dann weiter, ehe der 20-Jährige von der Polizei gestoppt werden konnte. Seine Körpertemperatur betrug gerade einmal noch 31 Grad.