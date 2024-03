Rumäniens Präsident will NATO-Chef werden

Ex-Präsident: „Rutte verachtet Osteuropa“

Johannis zieht damit eindeutig als Underdog ins Rennen, in dem Rutte als haushoher Favorit gilt. Die USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich haben sich für den Niederländer ausgesprochen. Nichtsdestotrotz bleibt unklar, ob in puncto Rutte Konsensus unter den NATO-Staaten herrschen wird. Mehrere an der Ostflanke des Militärbündnisses gelegene Staaten, darunter Bulgarien, die Türkei, Ungarn und Rumänien, unterstützen ihn nicht als nächsten Generalsekretär.