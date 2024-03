Zittern vorm Frost: Wie Obstbäume geschützt werden

Die Marillenbäume der Familie Mair in Rietz in Tirol sind startbereit! „Die Blüte wird wohl diese Woche beginnen“, schätzt Senior-Chef Martin Mair. Rekordverdächtig früh sind die Obstkulturen heuer nicht nur in Tirol dran. Kein Wunder – waren doch Jänner und Februar laut Meteorologen die wärmsten der Messgeschichte.