Brisantes Duell! Altach kickt gegen Hauptsponsor

Vermeintlich klare Rollenverteilung

Am Mittwoch ist die Vorarlberger Bundesligatruppe aber trotzdem der Favorit im Testspiel mit den heimischen Sportfreunden. Die Hausherren spielen in der bayrischen Kreisliga, die achthöchste Liga in Deutschland. So gesehen war Lochau, die von den Rheindörfler 8:0 besiegt wurden, ein fast hochkarätiger Testspielgegner. Interessant: Bei Reichenschwand wird auch Marcus Maximilian Wöhrl, Gründer und Hauptaktionär der Dormero-Hotelgruppe, auflaufen. Er nahm die Altacher bei ihrer Ankunft am Montag auch persönlich in Empfang.