Wieder Bombendrohung gegen zwei Wiener Schulen

Es war eine E-Mail, die an zwei Wiener Schulen am Dienstagmorgen für helle Aufregung sorgte. In der Nachricht hieß es, dass an den jeweiligen Schulen in Rudolfsheim-Fünfhaus und in der Leopoldstadt - bei einer davon handelte es sich um eine Volksschule - eine Bombe deponiert wäre. Umgehend kontaktierten die Direktionen der Bildungseinrichtungen die Polizei, die rasch vor Ort war.