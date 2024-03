Heraf: „Jetzt kann man die Tabelle auch herzeigen“

Für die Austria spricht zudem das Momentum. Nimmt man nur die Frühjahrsergebnisse her, würde Lustenau in der Tabelle an siebter Stelle liegen. Noch vor Hartberg oder dem LASK und allen direkten Abstiegskonkurrenten. Brisant wird, dass das letzte Saisonspiel das Derby in Altach ist. Bleibt zu hoffen, dass beide Vorarlberger Teams dort dann eine Klassenerhaltsparty feiern können.