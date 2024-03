Schock-Vorträge sollen vor Alkofahrten abschrecken

„Auf den paar Kilometern wird mich die Polizei schon nicht erwischen“ oder „ich fühle mich eh nicht betrunken“ – es sind Sätze wie diese, die allzu oft in Tragödien enden. Unfälle, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren, treibt auch in Tirol die Zahl der Verkehrstoten immer wieder in die Höhe. Doch eine Abschreckung scheint dies leider nur für die wenigsten zu sein.