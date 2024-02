Das Konzept, sich keinen Termin vorab ausmachen zu müssen, hat sich bewährt. „Diese Flexibilität ist heute noch viel wichtiger als vor 35 Jahren“, sagt Lanzl. Wie oft er selbst zum Friseur geht? „Ungefähr alle sechs Wochen“, sagt der Unternehmer, der die eigenen Salons besucht: „Ich gehe rein, wenn viele Kunden da sind. Ich mag‘s, mich hinzusetzen und zu warten. Da nutze ich die Zeit, um zu plaudern.“ In puncto Ambiente wird verstärkt an Schrauben gedreht - mehr Wohnzimmerfeeling zieht in die Salons.