Granit-Fund lässt Lebensmittelhändler zittern

Neuer Supermarkt im Ortszentrum Vöcklamarkt

Die enormen Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen hatten auch Auswirkungen auf das Bauprogramm bei der Handelskette in Oberösterreich. „Wir haben die Investitionen auf ein Maß reduziert, bei dem man sagt, dass es wirtschaftlich noch vertretbar ist“, erklärt Leitner. Dem es mit seinem Team übrigens auch gelungen ist, einen bislang „weißen Fleck“ zu erobern. In Vöcklamarkt wird ein neuer Supermarkt im Ortszentrum Einzug halten, nachdem sich die dort ansässige Firma Greinöcker & Willibald aus dem Lebensmittelgeschäft zurückzieht.