Waffenimporte nach Europa fast verdoppelt

Der mit Abstand größte Importeur in Europa ist weiterhin die Ukraine. Ihr Anteil beträgt weltweit 4,9 Prozent. „In den vergangenen Jahren haben wir einen deutlich größeren Bedarf an Luftabwehrsystemen in Europa festgestellt, der durch den Angriff Russlands auf die Ukraine in Gang gesetzt wurde“, sagte Pieter Wezeman von SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Die Mehrheit der europäischen Waffenimporte (55 Prozent) kommt aus den USA.