Macron wehrt sich gegen Gerüchte über seine Frau

„Besorgt über Gesellschaft“

Auch Brigitte Macrons Tochter, die Anwältin Tiphaine Auzaine, geht gegen die Gerüchte vor und sagte und in einem Interview in „Paris Match“: „Ich bin besorgt über das Niveau der Gesellschaft, wenn ich höre, was in den sozialen Netzwerken darüber kursiert, dass meine Mutter ein Mann ist.“