„Offensichtlich nehmen es einige nicht ganz ernst“

Farkas, Huber, Ried, Kager, Herrklotz. Die klingenden Namen sind bekannt. Doch die Leistung am Platz skizziert ein anderes Bild. In der Seestadt war die SVO hoffnungslos unterlegen, enttäuschte auf allen Linien. Die Führungsspieler - mit hunderten Bundesligaspielen in den Beinen - stechen nicht heraus, sondern gehen im Team aktuell unter. Kein Leader, keine absolute Leidenschaft ist zu erkennen. Das prangert auch Guger an. „Einige Spieler haben eine unfassbare Erfahrung vorzuweisen. Da muss dann einfach mehr kommen, das ist ja klar.“ Auf einzelne Kicker „draufhauen“, wird der Trainer aber nicht. „Das ist nicht mein Stil und ich stelle mich sowieso immer vor die Mannschaft.“