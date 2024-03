Alarmierend: IS-Fans posieren in Wiener Innenstadt

Drei tote Prostituierte – der Täter ein afghanischer Flüchtling, er zeigt sich geständig. Gleich mehrere Massenvergewaltigungen – die mutmaßlichen Täter mehrheitlich mit muslimischem Hintergrund. Und erst vor wenigen Tagen wurde ein 14-jähriges Mädchen vermutlich nach Medikamenten- und Alkoholmissbrauch tot in der Wohnung eines Afghanen in Simmering gefunden. Zuvor soll sie mit dem 26-Jährigen einvernehmlichen Sex gehabt haben. Und dann noch die wiederholten Pro-Palästina-Demos, auf denen es in den vergangenen Monaten immer wieder Anzeigen gegeben hat. Die Bevölkerung ist alarmiert.