VSV-Trainer von eigenen Fans mit Bier beworfen

Zwei Strafen für den VSV

Sonst heißt es für die Adler: Siegen oder fliegen - einfach wird’s nicht! Auch weil der Strafsenat Maxi Golod fürs Foul an Frank wegen Behinderung für drei Spiele sperrte, Andrew Desjardins fürs Beinstellen an Di Perna für zwei. Bozens Valentine kam fürs Beinstellen an Johannes Tschurnig mit einem Match davon. Die Strafen sind alles andere alles nachvollziehbar!