Unsportlich! Graz gibt den Haudum-Transfer bekannt

Haudum signierte für drei Jahre

Haudum ließ sich sogar zu einem Statement hinreißen und meinte in der offiziellen Aussendung: „Die Pläne der 99ers gefallen mir sehr gut und wie es aussieht werden wir mit einem sehr guten Kader nächste Saison hoffentlich ganz vorne mitspielen. Natürlich ist es schwierig mit einer ganz neu zusammengestellten Mannschaft von Anfang an Erfolg zu haben, aber ich glaube es ist in jedem seinem Interesse, so schnell wie möglich zu einer Einheit zu finden und ganz vorne mitzuspielen.“ Der Oberösterreicher unterzeichnete gleich für drei Saisonen bei den Steirern.