Doppelter Kieferbruch! Neusiedl will Velden klagen

Bei der Auslosung für die 2. Runde am Sonntag zog man mit Hartberg den Finalverlierer der Vorsaison. Für Mittelfeld-Ass Mario Kröpfl eine ganz besondere Begegnung – der 35-Jährige ist vorigen Sommer direkt von Hartberg nach Velden gewechselt. Für den WAC geht‘s zu SVG Reichenau in Innsbruck – dem Dritten der Regionalliga West in der Vorsaison.