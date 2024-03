Polizei ermittelt nach Schüssen gegen Böhmermann

Die Kölner Polizei ermittelt nach einem Gewehreinsatz in der ZDF-Show „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann. In der am 1. März ausgestrahlten Sendung hatte Böhmermann den „Jagd-Adel“ ins Visier genommen und dabei mit einem Gewehr (inklusive Zielfernrohr) hantiert.