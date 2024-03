Drei Festnahmen: Villacher dealten im großen Stil

Bereits im Oktober 2023 gingen den Beamten zwei junge Männer (beide 20) ins Netz, die etwa 37 Kilo Cannabis und 1 Kilo Kokain im Wert von bis zu 200.000 Euro (!) verkauft haben sollen. „Bisher konnte auch eine Vielzahl an Käufern ausgemittelt werden“, macht die Polizei am Freitag öffentlich. Seither sitzen die Dealer in der Justizanstalt Klagenfurt.