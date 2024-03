St. Patrick‘s Day: Was halten Sie von Pubs?

Gemütlichkeit und Geselligkeit, das zeichnet Österreich in gewissem Maße aus und ist auch Teil der Pubkultur. Wie ist das bei Ihnen–gehen Sie gern in Pubs? Welche Rolle spielt dieser besondere Tag für Sie? Sollte Ihrer Ansicht nach der St. Patrick’s Day mehr gefördert werden, auch um den Tourismus in Österreich zu stärken? Wir freuen uns auf Ihre Antworten unten in den Kommentaren!