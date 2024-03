Austro-Minisatellit PRETTY funkt erste Klimadaten

Ziel der Mission ist es, mit Hilfe der Daten z.B. die Höhe des Gletschereises in Grönland oder die Wellenhöhe der Ozeane zu messen sowie den Einfluss des Weltraumwetters auf die Lebensdauer von Satelliten zu analysieren. Die Datenauswertung erfolgt durch ein internationales Team unter Leitung von Hossein Nahavanchi von der Norwegian University of Science and Technology.