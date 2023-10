Austro-Satellit erfolgreich ins All gestartet

Der Austro-Satellit PRETTY (Passive Reflectometry and Dosimetry), wurde zwei Stunden nach dem Start in seine Umlaufbahn in rund 550 Kilometern Höhe entlassen. Er soll künftig u.a. Daten zum Klimawandel sammeln, wurde von Beyond Gravity Austria als Hauptauftragnehmer gemeinsam mit der Technischen Universität (TU) Graz sowie der Seibersdorf Labor GmbH für die Europäische Weltraumagentur ESA entwickelt.