Oberpfalz: 35 Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Haus vorerst unbewohnbar

Durch den Rauch sind 35 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Sieben von ihnen kamen in ein Krankenhaus, eine Person per Rettungshubschrauber. Das Feuer war am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ausgebrochen. Die Straße, in der sich das Haus befindet, wurde vorübergehend gesperrt.