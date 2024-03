Nach Tod von Mädchen: „Hörte höhnisches Lachen“

Ali A. (Name geändert) ist ein schmächtiger Typ. Mehr als 50 Kilo bringt er mit seiner Größe von 1,70 nicht auf die Waage. Nachbarn in der Wohnhausanlage in Wien-Simmering beschreiben ihn als „unscheinbar“. Vor 11 Uhr soll der 26-jährige Afghane seine Wohnung nie verlassen haben. So auch am vergangenen Dienstag. Ali marschierte seelenruhig in den Innenhof des Genossenschaftsbaus. „Geduscht, gestriegelt, adrett gekleidet“, erzählt ein Nachbar im „Krone“-Lokalaugenschein.