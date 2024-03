Geisterfahrer auf Autobahn als Schlepper enttarnt

Der Geisterfahrer ist Donnerstagfrüh auf der Pyhrnautobahn (A 9) als Schlepper aufgeflogen. Der 47-jährige Ukrainer war in Klaus falsch aufgefahren. Die Strecke war in dieser Richtung wegen Bauarbeiten gesperrt, trotzdem fuhr der Mann in falscher Richtung durch vier Tunnel. Erst in der fünften Tunnelanlage, Ottsdorf, in Micheldorf wurde er von Bauarbeitern gestoppt. Sechs Kilometer war er damit als Geisterfahrer unterwegs.